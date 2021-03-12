Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей 

Профиль и ещё 5 1 час назад
Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей
Фото: ©Sadik Gulec / Shutterstock / Fotodom
Генеральный секретарь ООН Антону Гутерреш предупредил о том, что в мире может вырасти количество голодающих. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности", — объяснил Гутерреш. Его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году количество голодающих в мире выросло на 20%. Генсек ООН считает, что в 2021 году эта опасная динамика сохранится. "Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах", — отметил он. Голод нарастает в Сахеле (регион к югу от пустыни Сахара в Африке — "Профиль") и на Сомалийском полуострове, а также в Судане, Йемене и Афганистане. Смерть от голода грозит примерно 150 тыс. человек.
В одном только Йемене около 2,3 млн детей в 2021 году столкнется с острым недоеданием, отметил Гутерреш. В 2020 году острый голод пережили 21,8 млн человек в Демократической Республике Конго. В Южном Судане одна тарелка риса и бобов стоит около 180% средней дневной заработной платы, сообщил генсек ООН.
"Профиль" ранее писал о том, что о возможном дефиците продовольствия в бедных странах предупреждала специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата. Она заявила, что важно удерживать цены на низком уровне и делать продукты доступными для населения.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
Профиль: последние новости
Главного врача Словакии уволили из-за закупки российской вакцины Главного врача Словакии уволили из-за закупки российской вакцины СМИ: дипломаты стран Евросоюза согласовали новые санкции против россиян СМИ: дипломаты стран Евросоюза согласовали новые санкции против россиян Премьер Словакии категорично ответил на призыв отказаться от "Спутника V" Премьер Словакии категорично ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Комментарии 22
В мире , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Йемен , Нью-Йорк , США , Южный Судан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение