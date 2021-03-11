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Глава ООН: миллионы людей окажутся на грани голода 

News.ru 1 час назад
Глава ООН: «Миллионы людей окажутся на грани голода»
Фото: РИА Новости
Миллионы человек могут оказаться на грани голода, если срочно не будут приняты меры. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти, — цитирует «Интерфакс» его выступление в Совбезе ООН.

Глава всемирной организации отметил, что критические показатели недоедания фиксируются в таких странах как Буркина Фасо, Йемен, Южный Судан. По его словам, в этих странах риску голодной смерти подвергаются свыше 150 тысяч жителей.
Гутерриш добавил, что голод и конфликты взаимосвязаны — одно порождает другое.
Украинцам посоветовали готовиться к голоду
Некоторое время назад спецпосланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата отметила, что еда во многих странах стала дороже, а в некоторых из них — и вовсе недоступной для людей с малым достатком. Она добавила, что у многих из-за кризиса закончились не только деньги, но и продуктовые запасы, из-за чего часть населения планеты голодает.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал соотечественников готовиться к голоду. Он пояснил, что власти во главе с резидентом Владимиром Зеленским провалили кампанию по вакцинации населения. Это привело к третьей волне пандемии коронавируса и новый локдаун, который готовит правительство, окончательно убьёт средний и малый бизнес.
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Комментарии 5
В мире , Илья Кива , Владимир Зеленский , Антониу Гутерриш , Совбез ООН , ООН , Верховная Рада , Интерфакс
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