Глава ООН: «Миллионы людей окажутся на грани голода»

Антониу Гутерриш. Миллионы человек могут оказаться на грани голода, если срочно не будут приняты меры. Об этом заявил генеральный секретарь ООН

Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти, — цитирует «Интерфакс» его выступление в Совбезе ООН.

Глава всемирной организации отметил, что критические показатели недоедания фиксируются в таких странах как Буркина Фасо, Йемен Южный Судан . По его словам, в этих странах риску голодной смерти подвергаются свыше 150 тысяч жителей.

Гутерриш добавил, что голод и конфликты взаимосвязаны — одно порождает другое.

Некоторое время назад спецпосланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата отметила, что еда во многих странах стала дороже, а в некоторых из них — и вовсе недоступной для людей с малым достатком. Она добавила, что у многих из-за кризиса закончились не только деньги, но и продуктовые запасы, из-за чего часть населения планеты голодает.