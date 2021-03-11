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Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе
Фото: РИА Новости
Внешним фактором обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе является деятельность президента США Джо Байдена, который имел прямое отношение к «майдану» и госперевороту на Украине, говорится в сообщении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, опубликованном в четверг на сайте лидера.

«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы — это президент Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины — сложная экономическая ситуация и политический кризис», — приводит слова Пушилина его пресс-служба на сайте.

По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. Также он заявил о том, что в ДНР есть полноценная армия, а боевая подготовка, тренировки, учения позволяют говорить о серьезном ресурсе, который есть на Донбассе.
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В то же время работа по укреплению армии ДНР должна продолжаться, подчеркнул глава республики.
В ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
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В мире , Денис Пушилин , Джозеф Байден , Родион Мирошник , Деловая газета "Взгляд" , Киев , США
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