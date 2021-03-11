Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе 

Внешним фактором обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе является деятельность президента США Джо Байдена , который имел прямое отношение к «майдану» и госперевороту на Украине , говорится в сообщении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина , опубликованном в четверг на сайте лидера.

«В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы — это президент Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины — сложная экономическая ситуация и политический кризис», — приводит слова Пушилина его пресс-служба на сайте.

По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. Также он заявил о том, что в ДНР есть полноценная армия, а боевая подготовка, тренировки, учения позволяют говорить о серьезном ресурсе, который есть на Донбассе.

В то же время работа по укреплению армии ДНР должна продолжаться, подчеркнул глава республики.

До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.