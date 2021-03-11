Тихановская отказалась признавать взятые Лукашенко кредиты 

Белорусская оппозиционерка, соперник президента республики Александра Лукашенко на выборах 2020-го Светлана Тихановская считает, что любые сделки, заключенные с Лукашенко после 9 августа 2020 года, будут пересмотрены.

Так ее пресс-служба прокомментировала РИА Новости публикацию в собственном телеграм-канале Тихановской. В ней политик заявила, что белорусский президент пытается "продать" республику "по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев".

В ответе пресс-службы утверждалось, что действующему главе белорусского государства "важны быстрые деньги ради сохранения собственной власти". Но Лукашенко проиграл выборы и потерял поддержку народа, — излагалась далее версия событий. — Он не является легитимным президентом и, соответственно, не может распоряжаться теми активами, которые принадлежат народу Беларуси. Любые сделки, заключенные с Лукашенко после 9 августа 2020 года, будут пересмотрены".

В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента начались массовые акции протеста. По данным Центральной избирательной комиссии, в результате подсчета голосов победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами. Во время разгона несанкционированных митингов силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021-го КГБ Белоруссии заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

В Белоруссии против ряда участников координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по подозрению в призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама Тихановская, покинувшая Белоруссию, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.