Европейский вещательный союз (EBU) отказался допускать на конкурс «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», сочтя ее политизированной. Об этом говорится
в заявлении организаторов конкурса.
В EBU заявили, что песня от Белоруссии носит политический характер, «нарушает неполитическую природу» конкурса и потому не может быть допущена до исполнения в рамках «Евровидения».
Организаторы призвали Белоруссию представить подходящую для конкурса песню, в противном случае страна будет дисквалифицирована.
Песня «Я научу тебя» уже удалена с Youtube-канала «Евровидения».
Лидер коллектива «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков, в свою очередь, заявил
РИА «Новости», что из-за требований организаторов может и сам отказаться от участия в конкурсе.
Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста.
Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.