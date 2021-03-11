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Организаторы Евровидения запретили белорусскую песню «Я научу тебя»

Вероника Полынина
9 минут назад
Европейский вещательный союз (EBU) отказался допускать на конкурс «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», сочтя ее политизированной. Об этом говорится в заявлении организаторов конкурса.
В EBU заявили, что песня от Белоруссии носит политический характер, «нарушает неполитическую природу» конкурса и потому не может быть допущена до исполнения в рамках «Евровидения».
Организаторы призвали Белоруссию представить подходящую для конкурса песню, в противном случае страна будет дисквалифицирована.
Песня «Я научу тебя» уже удалена с Youtube-канала «Евровидения».
Лидер коллектива «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков, в свою очередь, заявил РИА «Новости», что из-за требований организаторов может и сам отказаться от участия в конкурсе.
Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста.
Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
В мире,Видео,РИА Новости,
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