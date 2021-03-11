Европейский вещательный союз (EBU) отказался допускать на конкурс «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», сочтя ее политизированной. Об этом говорится в заявлении организаторов конкурса.

В EBU заявили, что песня от Белоруссии носит политический характер, «нарушает неполитическую природу» конкурса и потому не может быть допущена до исполнения в рамках «Евровидения».

Организаторы призвали Белоруссию представить подходящую для конкурса песню, в противном случае страна будет дисквалифицирована.

Песня «Я научу тебя» уже удалена с Youtube-канала «Евровидения».

Лидер коллектива «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков, в свою очередь, заявил РИА «Новости», что из-за требований организаторов может и сам отказаться от участия в конкурсе.

Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста.