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В Англии нашли новую разновидность коронавируса 

Газета.Ru 16 минут назад
В Англии нашли новую разновидность коронавируса
Фото: Reuters
Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявила о новой разновидности коронавируса у двух человек на юго-востоке страны, недавно посетивших остров Антигуа в Карибском море. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что новый коронавирус имеет схожие черты с другими штаммами, однако на данный момент его не будут отдельно классифицировать.
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Данный вид инфекции включает в себя спайковые мутации E484K и N501Y, при этом в нем нет делеций (хромосомных перестроек с потерей участка хромосомы), которые могли бы его отнести к варианту, вызывающему обеспокоенность (VOC).
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