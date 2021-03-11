Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет
призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.