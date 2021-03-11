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Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым

РИА Новости
33 минуты назад
Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в фейсбуке.
Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Михельсон подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.
"Эстония < > будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", — говорится в посте.
Политик добавил, что для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.
Ранее с похожей инициативой выступало посольство Великобритании в Киеве. Дипломаты предложили программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксировать "нарушения прав человека".
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.
В мире,Марко Михельсон,Юрий Гемпель,Михаил Шеремет,Госдума,Республика Крым,Россия,Таллин,Эстония,Украина,
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