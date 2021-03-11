Глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым

Шведский министр также осудил Россию за действия в Крыму. Однако Колокольцев отверг критику и заявил, что "современный мир хрупок". Он указал, что нельзя "зацикливаться на Полтавской битве", а также призвал двигаться дальше. Глава МВД отметил, что для этого необходим диалог между Москвой и Стокгольмом.