Глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым

"Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим", — заявил изданию источник с опытом международной полицейской работы.
"Выглядит довольно непрофессионально со стороны шведов", — заключил он.
"Если кто-то и умеет хорошо вести такую игру, так это Россия. Я бы не рассчитывал, что Швеция справится с этой задачей на уровне россиян", — отметил он.