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СМИ: глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым

РИА Новости
14 минут назад
Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг выглядел непрофессионально на встрече с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источник.
Глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча состоялась в феврале 2020 года в Стокгольме во время конференции по безопасности дорожного движения. Российская сторона опубликовала тогда пресс-релиз об успешных переговорах, шведы же предпочли не афишировать беседу Колокольцева и Дамберга. По запросу Svenska Dagbladet документы, касающиеся встречи, были рассмотрены на предмет секретности и отчасти предоставлены газете.
Из записей следует, что глава МВД Швеции рассказал российскому коллеге о проблемах королевства с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом. Он отметил, что угроза исходит как от исламистов, так и от праворадикалов. Колокольцев согласился с Дамбергом и призвал сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Шведский министр также осудил Россию за действия в Крыму. Однако Колокольцев отверг критику и заявил, что "современный мир хрупок". Он указал, что нельзя "зацикливаться на Полтавской битве", а также призвал двигаться дальше. Глава МВД отметил, что для этого необходим диалог между Москвой и Стокгольмом.
"Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим", — заявил изданию источник с опытом международной полицейской работы.
По словам собеседника газеты, непонятно, что дала королевству беседа Дамберга с Колокольцевым, так как шведский министр говорил "обо всем подряд".
"Выглядит довольно непрофессионально со стороны шведов", — заключил он.
Эксперт по разведке профессор Вильхельм Агрелль, в свою очередь, предостерег, что контакты с представителями России для Швеции могут быть рискованными.
"Если кто-то и умеет хорошо вести такую игру, так это Россия. Я бы не рассчитывал, что Швеция справится с этой задачей на уровне россиян", — отметил он.
В мире,Политика,Владимир Колокольцев,МВД,Стокгольм,Швеция,
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