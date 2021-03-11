Украинцев предупредили о «двойном ударе» 

Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров

У себя в фейсбуке эксперт отметил, что, как правило, государства не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая только проценты.

"Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — добавил Гончаров.

Он объяснил, что Киев не только возвращает тело займа вместе с процентами, но еще и выплачивает неустойку МВФ за невыбранные транши.

"Дело в том, что, по условиям кредитной программы с Фондом, заемщик — Украина — платит, кроме процентов за полученные транши, также комиссию за неполученные", — написал экономист.

По его словам, в феврале этого года сумма выплат МВФ превысила 213 миллионов долларов. При этом Гончаров отметил, что ставка по кредиту от Фонда в 2020-м составила 2,63% годовых, в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.

Экономист уверен, что в ближайшее время Украину ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Он также напомнил, что из-за роста инфляции пришлось поднять ключевую ставку до 6,5%.

"Именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе", — продолжил Гончаров.

Он пояснил, что рост процентной ставки при условии траты валютных резервов приведет к снижению ликвидности гривны. К этому добавятся снижение количества инвестиций и отток капитала.

Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".