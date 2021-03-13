Побочный эффект: «Спутник V» расколол правительства ЕС

Чехии и Словакии требуют отставки министров здравоохранения из-за их позиции по российской вакцине «Спутник V». Правда, по разным причинам. Словацкий министр одобрил поставку российского препарата, а чешский, наоборот, выступил против этого. Глава Минздрава Словакии покинет свой пост, поскольку партии, входящие в правящую коалицию, пригрозили покинуть ее в противном случае. За министра Чехии, чьего ухода требует президент Милош Земан , заступился глава правительства.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Нашли крайнего

На сегодняшний день только две страны ЕС получили партию препарата "Спутник V": Венгрия и Словакия. И если в Будапеште этот процесс прошел без особых проблем, то в Братиславе разгорелся политический скандал. Решение премьер-министра Игоря Матовича договориться с Россией о поставках было встречено критикой со стороны некоторых членов правительства, что в конечном итоге привело к отставке министра здравоохранения Марека Крайчи.

Споры о закупке вакцины возникли в правящей коалиции. Министры от правоцентристских партий "За людей" и "Свобода и справедливость" настаивали на предварительной регистрации "Спутник V" в Евросоюзе. Премьер-министр решил проигнорировать решение правительства. Он получил одобрение на применение препарата от министерства здравоохранения, и вскоре первая поставка препарата прибыла в страну.

Лидеры правых партий сначала попытались добиться отставки премьера, однако против этого выступила президент Словакии Зузана Чапутова. Тогда "За людей" пригрозили, что выйдут из правящей коалиции, а "Свобода и справедливость" потребовали перестановок в правительстве. Жертвой пал глава министр здравоохранения.

"Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить - я не держусь за свое кресло", - сказал Марек Крайчи в ходе брифинга.

Премьер-министр поблагодарил Крайчи за работу назвал его отставку "самой абсурдной в истории".

"Я не знаю никого в нашем правительстве или среди других наших коллег, кто работал бы усерднее и больше него, стараясь защитить здоровье и жизнь словаков", - отметил Матович.

Мирослав Чак из "Свободы и солидарности" сообщил телеканалу Markíza, что ухода Крайчи партии будет достаточно.

Политизация вакцинации

В Чехии сложилась обратная ситуация. Президент Милош Земан потребовал отставки министра здравоохранения и директора Государственного института по контролю за лекарствами из-за того, что они отказались покупать российскую вакцину.

"Те двое, о которых я сказал, виновны в том, что наши люди будут продолжать бессмысленно умирать. В то время как число погибших уже подскочило до двухсот в сутки", - заявил Земан.

Президент подчеркнул, что презирает политиков, которые "делает вакцинацию политическим вопросом". В Чехии на сегодняшний день сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. В стране зафиксированы 1 миллион 340 тысяч случаев заражения, 22 147 человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. В конце февраля Земан сообщил, что направил письмо с просьбой о поставках российской вакцины президенту РФ Владимиру Путину . Однако глава Минздрава Ян Блатны считает, что сперва необходимо дождаться регистрации препарата в Евросоюзе.

"Пока я на посту министра, я буду настаивать на том, чтобы в Чехии не проводилась вакцинация средством, не получившим одобрения Европейского агентствам по лекарственным средствам", - сказал Блатны в разговоре с чешской радиостанцией iROZHLAS.cz.

В интервью изданию Parlamentní listy Земан заявил, что Блатны и подчиненная ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан от коронавируса. Премьер-министр Андрей Бабиш , однако, уже сказал журналистам, что он не намерен отправлять в отставку главу Минздрава. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало экспертизу "Спутника V" 4 марта. На этот процесс могут уйти месяцы, а поставки одобренных ЕС препаратов и, соответственно, процесс вакцинации в содружестве продвигаются достаточно проблематично.

Кто следующий?

Схема вакцинации содружества, созданная в июне 2020 года, позволяет Евросоюзу вести переговоры о закупке препаратов от имени всех государств-членов. При этом каждый отдельный член ЕС имеет право заключать собственные сделки с производителями вакцин, с которыми Евросоюз не заключил соглашение о поставках. Для этого нужно одобрение национальных регуляторов. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 марта подтвердил, что члены ЕС могут самостоятельно принимать решения о закупке препаратов из других стран.

"Мы определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", - пояснил он в ходе на брифинга, отвечая на вопрос о закупках российской вакцины странами ЕС.

Как отмечает в разговоре с "Газетой.Ru" доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин , вопрос закупки российской вакцины во многих странах политизирован.

"Этот вопрос так или иначе упирается в приоритеты. Политики выдвигают друг другу претензии: "Для вас что важнее - жизни словаков или соблюдение всех процедур, имея в виду, что с Россией плохие отношения. Почему мы должны вакцины применять, исходя из политических отношений?"

С другой стороны, простой вопрос - почему же российские компетентные власти не предоставили необходимое досье в Брюссель раньше? Почему они не предоставили досье в Евросоюз вместе с американцами не 5 марта, а 5 декабря, например? В Европе подозревают, что Россия сделала это специально, чтобы получить политическую выгоду, столкнуть лбами национальных и европейских политиков", - добавляет эксперт.

Переговоры о поставках российского препарата с Москвой также ведет Хорватия. Министр здравоохранения Вилли Берош в начале марта объявил, что "Спутник V" может быть поставлен в страну до того, как получит регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

При этом он также заявил что одобрение ЕМА средствам было бы "оптимальным", поскольку "оно имеет очень высокие критерии".