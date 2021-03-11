В обозримом будущем Белоруссию ещё будут пытаться «подрывать изнутри», как делали это после выборов главы государства в 2020 году. В таком случае силовикам придётся защищать страну, предупредил президент республики Александр Лукашенко

Он высказал мнение, что внешние силы в ходе многомесячных массовых протестных акций белорусов «попробовали на зуб», однако «зуб сломали». Но несмотря на это, уверен он, и впредь «на все зубы будут пробовать, и будут пробовать изнутри».

Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдёт. Будут подрывать изнутри, — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что военным не следует ждать, пока враг пересечёт границу, чтобы взяться за ружьё и начать воевать. Он потребовал быть готовыми воевать «отсюда» — из самой республики.