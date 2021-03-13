В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19 

Жители США получили более 100 млн инъекций вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор CDC.

По состоянию на 12 марта в США поставлено 133,3 миллиона доз препаратов от коронавируса. Было сделано 101 миллион 128 тысяч инъекций. Отмечается, что хотя бы одной дозой вакцины привились 66 миллионов жителей страны, это составляет почти 20% населения. Однако лишь 10,5% населения прошли полный курс вакцинации.