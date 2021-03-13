Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 59 минут назад
В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19
Фото: https://nsn.fm/
Жители США получили более 100 млн инъекций вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор CDC.
По состоянию на 12 марта в США поставлено 133,3 миллиона доз препаратов от коронавируса. Было сделано 101 миллион 128 тысяч инъекций. Отмечается, что хотя бы одной дозой вакцины привились 66 миллионов жителей страны, это составляет почти 20% населения. Однако лишь 10,5% населения прошли полный курс вакцинации.
Лидер страны Джо Байден ранее поставил цель выполнить 100 млн инъекций вакцины за 100 дней в должности президента. Накануне Байден отметил, что цель будет выполнена за 60 дней, уже к 20 марта.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Национальная Служба Новостей: последние новости
Глава МИД Украины призвал РФ «предоставить полный доступ» в Крым Глава МИД Украины призвал РФ «предоставить полный доступ» в Крым Премьер Словакии резко ответил на призыв отказаться от вакцины «Спутник V» Премьер Словакии резко ответил на призыв отказаться от вакцины «Спутник V» Президент Армении попал в больницу из-за осложнений после коронавируса Президент Армении попал в больницу из-за осложнений после коронавируса
В мире , Джозеф Байден , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение