В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Порошенко усомнился в родстве россиян с княгиней Ольгой

News.ruиещё 4
46 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал княгиню Ольгу «российской правительницей и основоположницей современной России».
Порошенко усомнился в родстве россиян с княгиней Ольгой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках празднования 8 марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые «изменили мировую историю». В этот список вошла княгиня Ольга — одна из центральных женских фигур Древней Руси.
Почётно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А её мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном, — написал Пётр Порошенко 11 марта в Telegram-канале.
Экс-глава Украины призвал ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательнее проверять свои источники. По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Белоруссии, России и Украины, поэтому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей Российской Федерации». К тому же Московское княжество появилось на 300 лет позже.
Позднее на сайте ВЭВ появилась информация, что упоминание о княгине Ольге убрали из списка «из-за противоречивых исторических данных».
Ранее в украинском учебнике по географии за восьмой класс утверждается, что родиной французов, евреев и испанцев является Галичина, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение. Также в учебном пособии говорится, что Украине «не повезло с отсталыми соседями», ни одна из граничащих с нею стран не характеризуется высоким уровнем экономического развития. Также отмечается, что украинцы являются «старейшей нацией на земле», писал NEWS.ru.
В мире,Петр Порошенко,Россия,Украина,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители