Гордон предупредил украинцев о «взрыве» 15 марта

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что фильм Bellingcat о «вагнеровцах», который выйдет 15 марта, «взорвет» украинское общество. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Как писал «Рамблер», летом прошлого года в санатории под Минском задержали 33 россиян.

Задержанных называли наемниками частной военной компании Вагнера. В белорусском руководстве утверждали, что они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. Киев заявил, что некоторые из них подозреваются в террористической деятельности на Украине и потребовал их выдачи.

В Белоруссии против задержанных возбудили дело о подготовке массовых беспорядков, но позже отпустили в Россию.

По словам Гордона, 15 марта Bellingcat планирует выпустить фильм-расследование о попытке Украины задержать «вагнеровцев».

«О спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации. < > Это фильм-расследование о бездарно проваленной супер-спецоперации. Провалена была из-за предательства внутри украинского руководства. Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании», - заявил он.