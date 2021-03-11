В Крыму оценили встречу западных стран в ООН

По его словам, инициатором встречи, запланированной на пятницу, выступила Эстония, которая «всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных „крымоненавистников“».

«Нет ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», — подчеркнул Молохов.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ , заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.

При этом Европейский суд по правам человека отказался рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.