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Москва

«Клоунский междусобойчик»: В Крыму оценили встречу западных стран в ООН 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Крыму оценили встречу западных стран в ООН
Фото: ТАСС
Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, которое инициировали западные станы, станет «клоунским междусобойчиком». Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
По его словам, инициатором встречи, запланированной на пятницу, выступила Эстония, которая «всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных „крымоненавистников“».

«Нет ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», — подчеркнул Молохов.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
При этом Европейский суд по правам человека отказался рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.
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В мире , Александр Молохов , ЕСПЧ , Совбез ООН , ООН , РИА Новости
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