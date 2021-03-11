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Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

Газета.Ru
1 час назад
Супругу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.
Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, Тихановский обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центрального исполнительного комитета, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Согласно законодательству Белоруссии, обвиняемому может грозить до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время Сергей Тихановский находится в СИЗО.
В декабре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции, входящих в так называемый Координационный совет. Противникам Лукашенко вменяются экстремизм и заговор с целью госпереворота.
В мире,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,ФСИН,Беларусь,
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