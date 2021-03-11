Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение

Так, Тихановский обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центрального исполнительного комитета, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В декабре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции, входящих в так называемый Координационный совет. Противникам Лукашенко вменяются экстремизм и заговор с целью госпереворота.