Вакцинация возвращает мир к жизни без ограничений

Испытания вакцин начались в разных странах еще летом прошлого года, а с декабря препараты стали поступать в гражданский оборот. К марту вакцинация стартовала более чем в 80 государствах, и количество привитых уже в два с половиной раза превысило общее число заразившихся коронавирусом.

Но до возвращения к жизни без карантинов и ограничений еще далеко: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), антитела к коронавирусу нового типа имеют пока только 10% жителей Земли, а необходимый для завершения пандемии уровень коллективного иммунитета должен быть около 65%. По разным оценкам, на его достижение может уйти от полугода до нескольких лет. Процесс разработки и производства препаратов против ковида также выявил ряд серьезных проблем, которые существенно замедляют вакцинацию.

Кроме того, продолжаются дискуссии по поводу возможного введения так называемых иммунных паспортов, наличие которых может стать условием для беспрепятственного перемещения между странами. Однако получит ли эта идея мировую реализацию, пока не ясно.

Статистика по вакцинированным

Бразилии, Турции, Израиля и Согласно подсчетам ТАСС, как минимум одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса получили уже более 320 млн человек, что составляет свыше 4% населения планеты, при этом инфекция была диагностирована у 118 млн Однако процесс вакцинации в мире очень неоднороден, и 75% всех привившихся — это жители лишь восьми стран: США Китая , Индии, Великобритании Германии . Властям Израиля, Сейшельских Островов и ОАЭ уже удалось привить более половины населения.

При этом больше всего прививок было сделано гражданам США — около 95 млн при 29 млн зарегистрированных случаев заражения. На втором месте Китай, где вакцинацию прошли 52,5 млн жителей (в 520 раз больше, чем заразились), на третьем — Великобритания, где с учетом Нормандских островов, острова Мэн и заморских территорий привились более 24 млн человек, а инфицированных там в 5,5 раз меньше.

Вакцины и политика России первый этап вакцинации от коронавируса, как сообщила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова , прошли уже более 5 млн человек (3,4% населения страны). По общему числу привитых Россия находится на 13-м месте в мире. При этом инфицированных в РФ 4,35 млн

В большинстве стран вакцинация является добровольной и бесплатной для населения. Власти, как правило, самостоятельно договариваются с производителями о поставках препаратов, хотя участникам Евросоюза , например, приходится руководствоваться общими правилами, выработанными на уровне всего ЕС. Ряд государств могут также получить доступ к вакцинам через созданный под эгидой ВОЗ международный механизм COVAX, который, пока еще не заработал в полную силу.

Основными препаратами, которые используются в мире для иммунизации населения, являются российский "Спутник V", вакцины германо-американского концерна Pfizer — BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, разработанный в Индии препарат Covaxin от компании Bharat Biotech, а также вакцины китайских компаний Sinovac и Sinopharm. В конце февраля одобрение на использование в США получил препарат американской компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson , который, в отличие от остальных, однокомпонентный.

Кроме того, разработки новых вакцин продолжаются в России, Германии, Франции, Китае, Индии, Вьетнаме, Иране, Бразилии, на Кубе и еще в целом ряде государств.

Несмотря на призывы экспертов ВОЗ к властям стран руководствоваться в вопросе вакцинации не политикой, а здоровьем своих граждан, ситуация все равно оказалась очень политизированной. Это, в частности, касалось и российской вакцины "Спутник V". В западных СМИ она подверглась критике в том числе из-за того, что была зарегистрирована по ускоренной процедуре, ставились под сомнение безопасность и высокая эффективность препарата.

Однако ситуация резко изменилась после публикации результатов исследования "Спутника V" в авторитетном медицинском журнале The Lancet, где подтвердилось, что его эффективность является одной из самых высоких в мире — более 91%.

В результате интерес к российской вакцине резко возрос, в том числе в европейских странах, некоторые из которых уже начали заключать контракты на поставки.

Проблемы с вакцинацией

Пока, за исключением нескольких стран, обеспечивших себе приоритетные поставки препаратов, в большинстве государств вакцинация находится лишь на самой ранней стадии. Даже в Евросоюзе, где кампания стартовала в конце декабря — начале января, получить прививку могут пока в основном представители групп риска. Также вакцинация в ЕС стала тормозиться из-за нехватки препаратов. Несмотря на требования от производителей соблюдения сроков и объемов предоплаченных поставок, серьезные проблемы с поставками все еще остаются.

Прогнозы завершения пандемии

По оценке ВОЗ, для победы над пандемией уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен составлять около 65-70% населения планеты. Один из самых оптимистичных прогнозов по срокам, когда этого удастся добиться, был озвучен главой европейского отделения ВОЗ Хансом Клюге , который заявил, что пандемия завершится к началу 2022 года. Темпы вакцинации в начале марта возросли почти вдвое по сравнению с показателями конца февраля, когда фиксировалось замедление процесса, — до 8 млн прививок в сутки. По расчетам ТАСС, при оптимистичном сценарии миру понадобится порядка двух лет, чтобы выработать устойчивость к коронавирусу. Однако за счет стран, которые сейчас наиболее активно вакцинируют граждан, большинство ограничений из-за коронавируса может быть снято уже к концу 2021 года.

На скорость иммунизации может повлиять разрабатываемая в Евросоюзе идея внедрения электронных прививочных паспортов, которые станут основанием для беспрепятственных поездок как внутри ЕС, так и за его пределы. Однако критики видят в этой идее нарушение прав человека, а также напоминают о тех категориях граждан, которые не могут делать прививку по медицинским показаниям и рискуют из-за этого подвергнуться дискриминации. Нет пока никакой ясности и по поводу того, какие вакцины дадут право на получение такого паспорта.