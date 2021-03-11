Вучич заявил о внешнем факторе в его прослушке

Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.