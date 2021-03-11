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Президент Сербии заявил, что в его прослушке был замешан внешний фактор

ТАСС
47 минут назад
Незаконная прослушка президента Сербии Александара Вучича и его семьи осуществлялась при вмешательстве внешнего фактора. Об этом заявил в среду в прямом эфире телеканала "ТВ Пинк" сам сербский лидер из Абу-Даби, где находится с визитом.
Вучич заявил о внешнем факторе в его прослушке
Фото: ТАССТАСС
"Хотелось бы сказать, что [в деле] не был замешан внешний фактор. Но он был", - подчеркнул президент.
В среду пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии сообщила, что факты незаконной прослушки президента были бесспорно доказаны в ходе следствия. Были допрошены десятки сотрудников МВД и один сотрудник Агентства информационной безопасности (спецслужба). В результате было задокументировано 1 572 факта прослушивания, прокурору переданы расшифровки разговоров и другие доказательства.
Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.
В мире,МВД,Абу-Даби,Сербия,
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