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Байден заявил, что США поделятся с миром вакцинами, когда будут привиты все американцы

ТАССиещё 1
1 час назад
Соединенные Штаты готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавируса, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден на встрече с руководством фармацевтических компаний Merck и Johnson & Johnson.
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Фото: ReutersReuters
"Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось, - сказал он. - Я поручил министерству здравоохранения и социальных услуг закупить еще 100 млн доз".
По словам президента, в нынешнее время властям нужна максимальная гибкость в действиях, поскольку могут понадобиться дополнительные усилия по вакцинации. "Многое может случиться и измениться. Мы должны быть к этому готовы", - добавил глава Белого дома.
"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, - сказал он. - Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".
В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США более 31 млн человек получили обе дозы вакцины.
В мире,COVID-19,Джозеф Байден,Johnson & Johnson,Минздрав РФ,Соединенные Штаты,
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