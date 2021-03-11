Байден пообещал поделиться вакцинами с миром

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"Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось, - сказал он. - Я поручил министерству здравоохранения и социальных услуг закупить еще 100 млн доз".

По словам президента, в нынешнее время властям нужна максимальная гибкость в действиях, поскольку могут понадобиться дополнительные усилия по вакцинации. "Многое может случиться и измениться. Мы должны быть к этому готовы", - добавил глава Белого дома.

"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, - сказал он. - Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".

В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной.