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Польша объяснила высылку консула РФ распространением вируса 

Вероника Полынина 1 час назад
Польша объяснила высылку консула РФ распространением вируса
Фото: ТАСС
Объявленный в феврале персоной нон грата российский консул в Познани не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает ТАСС.
По словам Жарына, консул получил положительный результат теста на COVID-19, но игнорировал санитарные правила — участвовал во встречах и появлялся в общественных местах, подвергая окружающих людей опасности.
По данным Польского телевидения, российский дипломат получил результаты теста 21 января, а тремя днями ранее коронавирус подтвердился у его супруги.
8 февраля власти Польши объявили консула в Познани персоной нон грата в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях.
Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», Польша объявила персоной нон грата дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве в ответ на вручение польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию Белоруссии из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном так называемому «дню проклятых солдат».
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В мире , ИТАР-ТАСС
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