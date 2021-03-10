Польша объяснила высылку консула РФ распространением вируса 

Объявленный в феврале персоной нон грата российский консул в Познани не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает ТАСС

По словам Жарына, консул получил положительный результат теста на COVID-19, но игнорировал санитарные правила — участвовал во встречах и появлялся в общественных местах, подвергая окружающих людей опасности.

По данным Польского телевидения, российский дипломат получил результаты теста 21 января, а тремя днями ранее коронавирус подтвердился у его супруги.

8 февраля власти Польши объявили консула в Познани персоной нон грата в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях.

Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», Польша объявила персоной нон грата дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве в ответ на вручение польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию Белоруссии из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном так называемому «дню проклятых солдат».