Американцы объявили Китай главной угрозой

Число американцев, считающих Россию главной угрозой, сократилось почти в два раза с 2018 года. Однако все больше жителей страны видят главную опасность со стороны КНР.
Такое мнение выражали преимущественно республиканцы. За Китаем, по мнению 12 процентов республиканцев, по степени угрозы идет КНДР, затем Иран (10 процентов), а уже потом Россия (6 процентов). Демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28 процентов), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20 процентов).
Больше всего американцы обеспокоены «кибератаками», также граждане США имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая». Кроме этого они обеспокоены нарушениями прав человека в Китае и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».