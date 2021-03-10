Дом Скрипаля выставят на продажу

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери будет выставлен на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщила газета Mirror.

С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло три года. Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля, очистить его и отремонтировать, а затем снова выставить на продажу.

В течение последних полутора лет велась уборка бывшего жилья Скрипалей. Недавно начались работы по перестройке дома, в нем уже появилась новая ванная комната, переделана гостиная и перекрыта крыша.

Власти планируют обставить жилье новой мебелью, а после этого выставить его на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи объекта в аренду, чтобы никто «не мог заработать на его истории».