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Дом Скрипаля выставят на продажу

Вероника Полынина
27 минут назад
Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери будет выставлен на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщила газета Mirror.
Дом Скрипаля выставят на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
С момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло три года. Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля, очистить его и отремонтировать, а затем снова выставить на продажу.
В течение последних полутора лет велась уборка бывшего жилья Скрипалей. Недавно начались работы по перестройке дома, в нем уже появилась новая ванная комната, переделана гостиная и перекрыта крыша.
Власти планируют обставить жилье новой мебелью, а после этого выставить его на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи объекта в аренду, чтобы никто «не мог заработать на его истории».
Как сообщал «Рамблер», бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта 2018 года. Великобритания утверждает, что за травлением Скрипалей стоит Россия.
В мире,Сергей Скрипаль,ГРУ,
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