16% американцев назвали Россию главной угрозой для США

Число американцев, считающих Россию главной угрозой для США , сократилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Института Рональда Рейгана.

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37% американцев считают Китай основной угрозой для США. В 2018 году такого мнения придерживался 21% опрошенных.

За это время число американцев, считающих основной угрозой Россию, сократилось с 30% в 2018 году до 16% в 2021-м.

При этом мнения по поводу исходящей от России опасности разделились у республиканцев и демократов.

Среди республиканцев Россию в качестве основной угрозы США назвали лишь 6% респондентов. Китай лидирует с 55% голосов, за ним следуют КНДР (12%) и Иран (10%).

Демократы же поставили Россию на первое место в списке угроз. За это высказались 28% опрошенных, Китай – на втором месте с 20% голосов.

Основной проблемой, связанной с Россией, жители США считают кибератаки.

«В целом 82% американцев в той или иной степени обеспокоены российскими кибератаками», - говорится в исследовании.