16% американцев назвали Россию главной угрозой для США

Число американцев, считающих Россию
главной угрозой для США
, сократилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на исследование Института Рональда Рейгана.
37% американцев считают Китай
основной угрозой для США. В 2018 году такого мнения придерживался 21% опрошенных.
За это время число американцев, считающих основной угрозой Россию, сократилось с 30% в 2018 году до 16% в 2021-м.
При этом мнения по поводу исходящей от России опасности разделились у республиканцев и демократов.
Среди республиканцев Россию в качестве основной угрозы США назвали лишь 6% респондентов. Китай лидирует с 55% голосов, за ним следуют КНДР (12%) и Иран (10%).
Демократы же поставили Россию на первое место в списке угроз. За это высказались 28% опрошенных, Китай – на втором месте с 20% голосов.
Основной проблемой, связанной с Россией, жители США считают кибератаки.
«В целом 82% американцев в той или иной степени обеспокоены российскими кибератаками», - говорится в исследовании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», опрос Gallup показал, что 77% американцев негативно относятся к России. Очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% - в целом негативно. Это рекордные показатели за всю историю опросов Gallup с 1989 года. Год назад о негативном отношении к России заявляли 72% респондентов.