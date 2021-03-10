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Польша обвинила высланного в феврале консула России в распространении COVID-19

Daily Storm
27 минут назад
Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что объявленный в феврале персоной нон грата российский генеральный консул в Познани не соблюдал режим самоизоляции после заражения COVID-19.
Польша обвинила консула России в распространении COVID
Фото: ReutersReuters
«Несмотря на получение информации о заражении коронавирусом, консул не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей», — сказал Жарын.
По сведениям Польского телевидения, генконсул получил результат теста с данными о заражении 21 января. Утверждается, что за три дня до этого наличие коронавируса подтвердилось у жены дипломата.
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех иностранных дипломатов (Швеции, Польши и Германии). В ведомстве пояснили, что сотрудники консульств Швеции и Польши принимали участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января в Санкт-Петербурге, а немецкий дипломат — в Москве.
8 февраля власти Польши, Швеции и Германии объявили, что высылают по одному российскому дипломату в качестве «ответных мер». По словам Жарына, российский генконсул покинул страну в соответствии с процедурами.
Замглавы польского МИД Марчин Пшидач ранее объявил, что страна высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска. МИД Белоруссии ранее предложил консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат».
«Проклятые солдаты» — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев» движения считается является Ромуальд Райс по кличке «Бурый» — военный преступник, виновный в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
В мире,Алексей Навальный,МИД,Россия,Польша,Познань,
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