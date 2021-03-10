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Армянская оппозиция отказывается встречаться с Пашиняном

Газета.Ruиещё 5
10 марта 2021
Оппозиционное «Движение спасения родины» отказалось присутствовать на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном, инициированной президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом пишет «Интерфакс».
Оппозиция отказалась встречаться с Пашиняном
Фото: ReutersReuters
«Мы готовы к политическим консультациям по нашей повестке - это отставка Пашиняна, формирование временного правительства, проведение внеочередных парламентских выборов. Встречи должны проходить в парламенте, публично и транслироваться в прямом эфире», — сказал представитель движения.
Ранее оппозиция Армении назвала условие для проведения внеочередных парламентских выборов.
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.
В мире,Армен Саркисян,Генштаб,Интерфакс,Армения,
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