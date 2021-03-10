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Третья волна коронавируса накроет Европу в ближайшее время 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Третья волна коронавируса накроет Европу в ближайшее время
Фото: ТАСС
Третья волна пандемии коронавируса может накрыть Европу в ближайшее время, в Германии она уже началась. Об этом заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы», — приводит РИА «Новости» слова профессора.

Он отметил, что меры предосторожности, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор актуальны, и государства должны соблюдать их по максимуму, чтобы сохранить жизни гражданам.
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Вилер также подчеркнул, что необходимо в как можно более короткие сроки привить максимальное число людей. В противном случае на систему здравоохранения ляжет нагрузка, с которой она может не справиться.
Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.
Если по какой-то причине вакцинация будет приостановлена, осенью в Европе будут вновь введены жесткие ограничительные меры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти Испании проводят работу по созданию и внедрению электронных паспортов вакцинации и планируют запустить проект к 19 мая.
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В мире , Роберт Кох , РИА Новости
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