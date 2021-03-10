Парламент Норвегии подвергся кибератаке

По его информации, масштабы кибератаки пока до конца не известны, однако некоторые данные были похищены.

2 марта Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.