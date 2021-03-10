Парламент Норвегии подвергся кибератаке

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.
"В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года (Норвегия утверждала, что за атакой в 2020 году якобы стояли связанные с РФ хакеры). Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции", - добавили там.