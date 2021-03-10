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Парламент Норвегии подвергся кибератаке из-за уязвимости в ПО Microsoft

ТАСС
50 минут назад
Однопалатный парламент Норвегии - Стортинг - подвергся кибератаке из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.
Парламент Норвегии подвергся кибератаке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его информации, масштабы кибератаки пока до конца не известны, однако некоторые данные были похищены.
"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.
"В данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года (Норвегия утверждала, что за атакой в 2020 году якобы стояли связанные с РФ хакеры). Парламенту неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции", - добавили там.
2 марта Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.
Как сообщило агентство Bloomberg, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.
В мире,Microsoft,Норвегия,
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