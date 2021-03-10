Земан пригрозил главе Минздрава отставкой из-за «Спутника V»

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения страны Яна Блатны и директора госинститута по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что они противятся закупкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и тем самым способствуют росту числа жертв инфекции.

Он отметил, что российским и китайским препаратами прививаются миллионы людей, а указанные чиновники являются «главными препятствиями» на пути этих вакцин в Чехию. По словам чешского лидера, именно Блатны и Сторова виновны в том, что смертность от COVID-19 в стране ежедневно умирают более 200 человек.

Решение ситуации я вижу в отставке их обоих, — сказал Земан в интервью изданию Parlamentní listy.

Он добавил, что намерен обсудить отставку чиновников с главой правительства Андреем Бабишем.

«Спутник V» центра Гамалеи уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 46 стран, общее население которых превышает 1,2 млрд человек.