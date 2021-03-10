Европейцам предложат медицинские туры в Россию с вакцинацией

Владелец итальянского турагентства Eurasian Travel Пьетро Ди Фебо заявил журналистам, что поездки в Россию с целью вакцинации встанут в один ряд с турами в Хорватию, куда европейцы ездят лечить зубы, и с путешествиями в Турцию ради пересадки волос.

Предприниматель предполагает, что в Россию можно организовывать 20-дневные туры, в стоимость которых войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции «Спутника V» и экскурсии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Виртумер-Хохе, будучи также представительницей Австрийского агентства по вопросам здоровья, назвала перспективу экстренного одобрения применения «Спутника V» в Европе русской рулеткой. Создатели вакцины в Twitter заявили, что европейская чиновница должна извиниться за своё высказывание. Они также отметили, что EMA не допускает подобных заявлений ни о какой другой вакцине, напомнили, что «Спутник V» одобрен 46 странами, и высказали мнение, что вакцины и EMA должны быть выше политики, а европейцы заслуживают непредвзятой проверки российского препарата.