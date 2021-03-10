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Европейцам предложат медицинские туры в Россию с вакцинацией

Павел Тиунов
1 час назад
Для европейских туристов готовят новые медицинские туры в Россию с возможностью прививки «Спутником V», сообщает итальянское издание La Nazione. Туроператры уверяют, что спрос на такой вид отдыха обязательно будет высоким.
Европейцам предложат медицинские туры в Россию с вакцинацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Владелец итальянского турагентства Eurasian Travel Пьетро Ди Фебо заявил журналистам, что поездки в Россию с целью вакцинации встанут в один ряд с турами в Хорватию, куда европейцы ездят лечить зубы, и с путешествиями в Турцию ради пересадки волос.
Предприниматель предполагает, что в Россию можно организовывать 20-дневные туры, в стоимость которых войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции «Спутника V» и экскурсии.
Ди Фебо подчеркнул, что путешесвтия наверняка будут пользоваться спросом, поскольку в Европе не хватает вакцин. В настоящее время предприниматели ждут, пока отечественный препарат пройдет все стадии одобрения в ЕС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Виртумер-Хохе, будучи также представительницей Австрийского агентства по вопросам здоровья, назвала перспективу экстренного одобрения применения «Спутника V» в Европе русской рулеткой. Создатели вакцины в Twitter заявили, что европейская чиновница должна извиниться за своё высказывание. Они также отметили, что EMA не допускает подобных заявлений ни о какой другой вакцине, напомнили, что «Спутник V» одобрен 46 странами, и высказали мнение, что вакцины и EMA должны быть выше политики, а европейцы заслуживают непредвзятой проверки российского препарата.
В мире,ЕС,Россия,
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