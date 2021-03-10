Испания намерена внедрить паспорта вакцинации для туристов 

Власти Испании проводят работу по созданию и внедрению электронных паспортов вакцинации и планируют запустить проект к 19 мая. Об этом, по данным РИА Новости, заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото.
Она напомнила, что в мае пройдет туристическая ярмарка Fitur.
«Мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма. Речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат», — пояснила министр в интервью телеканалу Antena 3.
Мария Рейес Марото заверила, что ведется активная работа над документом, который позволил бы свободно перемещаться всем вакцинированным от COVID-19.
Как сообщал «Рамблер», ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что главы стран Евросоюза согласились с необходимостью введения электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. По ее словам, для технической проработки вопроса потребуется около трех месяцев.