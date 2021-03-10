10,5 тысяч жалоб на Украину подали в ЕСПЧ жители Донбасса и Крыма

Жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более восьми тысяч жалоб против Киева, всего в суде находится 10,5 тысяч жалоб против Киева. Об этом интернет-изданию "Буквы" сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и замглавы украинского минюста Иван Лищина.

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"Из восьми тысяч [жалоб] семь поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч - жалобы исключительно против Украины", - заявил Лищина.

Замминистра не знает причины большинства жалоб, Минюсту Украины известна суть лишь двух заявлений. В первой жалобе против Киева поднимается вопрос выплаты пенсий - заявление было отклонено.

Вторая жалоба подана против украинских силовиков, чьи обстрелы разрушили жилье заявителя. По мнению Лищины, жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР "могли подтолкнуть массово подавать заявления" против Киева.