10,5 тысяч жалоб на Украину подали в ЕСПЧ жители Донбасса и Крыма

Жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более восьми тысяч жалоб против Киева, всего в суде находится 10,5 тысяч жалоб против Киева. Об этом интернет-изданию "Буквы" сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и замглавы украинского минюста Иван Лищина.
"Из восьми тысяч [жалоб] семь поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч - жалобы исключительно против Украины", - заявил Лищина.
Замминистра не знает причины большинства жалоб, Минюсту Украины известна суть лишь двух заявлений. В первой жалобе против Киева поднимается вопрос выплаты пенсий - заявление было отклонено.
Вторая жалоба подана против украинских силовиков, чьи обстрелы разрушили жилье заявителя. По мнению Лищины, жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР "могли подтолкнуть массово подавать заявления" против Киева.
Кроме того, есть 150-200 дел, в которых фигурирует Украина. Они касаются плохой организации боевых действий в Донбассе, из-за чего "военные попали в плен", неэффективного расследования, недостаточных усилий Киева по освобождению своих граждан. В январе 2021 года ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России.