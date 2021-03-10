Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть

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Москва

Оказавшуюся в унитазе живую кобру в Камбодже сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Камбодже мужчина обнаружил в унитазе змею. Житель провинции Пайлин Рей Софа (Ray Sopha) не сразу заметил кобру, которая заползла в канализацию. Поначалу ему показалось, что кто-то забыл нажать слив. Но после того, как Софа спустил воду, он понял, что на дне сантехнического устройства находится опасное пресмыкающееся.
Камбоджиец снова слил воду, но это не помогло. Тогда мужчина решил позвать родственников, чтобы совместными усилиями прогнать незваного гостя. Однако пока тот отсутствовал, змея куда-то уползла. Теперь же, опасаясь новой встречи с коброй, Софа закрыл крышкой унитаз и не намерен им пользоваться в ближайшее время.

«Всю прошлую неделю мы ходили в другой туалет в доме, — сообщает он. — А в этот не пойдем, пока не убедимся, что змея не вернется».

В мире , Азия , Видео , Происшествия
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