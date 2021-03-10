В соцсетях посмеялись над забывшим имя министра обороны Байденом

Интернет-пользователи обратили внимание, что президент США Джо Байден назвал министра обороны Ллойда Остина «бывшим генералом» и «парнем, который управляет этим подразделением», не упомянув ни его имя, ни Пентагон.
В твиттере начали обсуждать отрывок из выступления Байдена в Международный женский день, посвященного повышению в должности двух женщин-генералов. В конце речи Байден, запинаясь, поблагодарил министра Остина.
«Я хочу поблагодарить сек… — бывшего генерала, я продолжаю называть его генералом — моего парня, который управляет этим подразделением [Пентагоном — прим.ред.]. Я хочу подчеркнуть, что мы благодарны секретарю за все, что он сделал, и за то, что рекомендовал этих двух женщин для продвижения по службе», — сказал президент.
Портал Snopes.com отмечает, что ранее в этой же речи Байден без проблем упоминал фамилию Остина.
Как писал «Рамблер», в своих предвыборных выступлениях Байден нередко делал оговорки, которые команда его противника Дональда Трампа использовала, чтобы подстегивать дискуссию об «умственных способностях» 78-летнего политика. К примеру, он перепутал действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа с экс-главой США Джорджем Бушем-младшим.
«Еще четыре года Джорджа, эм…, Джорджа, и мы окажемся в другом мире», — заявил он.