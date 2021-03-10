В соцсетях посмеялись над забывшим имя министра обороны Байденом

«Я хочу поблагодарить сек… — бывшего генерала, я продолжаю называть его генералом — моего парня, который управляет этим подразделением [Пентагоном — прим.ред.]. Я хочу подчеркнуть, что мы благодарны секретарю за все, что он сделал, и за то, что рекомендовал этих двух женщин для продвижения по службе», — сказал президент.