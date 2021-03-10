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Москва

Соцсети посмеялись над оконфузившимся Байденом 

Мария Иванова 31 минуту назад
В соцсетях посмеялись над забывшим имя министра обороны Байденом
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи обратили внимание, что президент США Джо Байден назвал министра обороны Ллойда Остина «бывшим генералом» и «парнем, который управляет этим подразделением», не упомянув ни его имя, ни Пентагон.
В твиттере начали обсуждать отрывок из выступления Байдена в Международный женский день, посвященного повышению в должности двух женщин-генералов. В конце речи Байден, запинаясь, поблагодарил министра Остина.

«Я хочу поблагодарить сек… — бывшего генерала, я продолжаю называть его генералом — моего парня, который управляет этим подразделением [Пентагоном — прим.ред.]. Я хочу подчеркнуть, что мы благодарны секретарю за все, что он сделал, и за то, что рекомендовал этих двух женщин для продвижения по службе», — сказал президент.

Портал Snopes.com отмечает, что ранее в этой же речи Байден без проблем упоминал фамилию Остина.
Как писал «Рамблер», в своих предвыборных выступлениях Байден нередко делал оговорки, которые команда его противника Дональда Трампа использовала, чтобы подстегивать дискуссию об «умственных способностях» 78-летнего политика. К примеру, он перепутал действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа с экс-главой США Джорджем Бушем-младшим.

«Еще четыре года Джорджа, эм…, Джорджа, и мы окажемся в другом мире», — заявил он.

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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Джордж Буш , Дональд Трамп , Пентагон
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