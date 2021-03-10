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Джен Псаки объяснила агрессивное поведение собаки Байдена акклиматизацией 

Слово и Дело 6 минут назад
Псаки объяснила агрессию собаки Байдена
Фото: Reuters
Овчарка президента США Джо Байдена укусила человека, потому что проходит период акклиматизации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Собака главы государства по кличке Мейджор напала на человека в Белом доме. Пострадавшему не понадобилась госпитализация, однако помощь медиков была оказана. Псаки объяснила ситуацию.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям", — сказала Джен Псаки.

По ее словам, пес переполошился из-за появления незнакомого человека, поэтому так среагировал. Покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома.
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Российский сенатор Алексей Пушков ранее объяснил, почему Псаки сморозила очередную глупость. По его словам, она просто не понимает, что происходит.
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