Псаки объяснила агрессию собаки Байдена

Овчарка президента США Джо Байдена укусила человека, потому что проходит период акклиматизации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Собака главы государства по кличке Мейджор напала на человека в Белом доме. Пострадавшему не понадобилась госпитализация, однако помощь медиков была оказана. Псаки объяснила ситуацию.
"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям", — сказала Джен Псаки.
По ее словам, пес переполошился из-за появления незнакомого человека, поэтому так среагировал. Покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее объяснил, почему Псаки сморозила очередную глупость. По его словам, она просто не понимает, что происходит.