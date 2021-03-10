Псаки объяснила агрессию собаки Байдена

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Собака главы государства по кличке Мейджор напала на человека в Белом доме. Пострадавшему не понадобилась госпитализация, однако помощь медиков была оказана. Псаки объяснила ситуацию.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям", — сказала Джен Псаки.

По ее словам, пес переполошился из-за появления незнакомого человека, поэтому так среагировал. Покусанному помогли сотрудники медчасти Белого дома.