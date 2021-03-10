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Умер американский тележурналист Роджер Мадд 

Газета.Ru 1 час назад
Умер американский тележурналист Роджер Мадд
Фото: cnn.com
Американский телевизионный журналист Роджер Мадд умер во вторник, 9 марта, в своем доме в округе Фэрфакс, штат Вирджиния. Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на его семью.
Сын журналиста Джонатан рассказал, что его отец умер от осложнений, связанных с почечной недостаточностью. Ему было 93 года.
Мадд начал свою телевизионную карьеру в 1950-х годах в Ричмонде, штат Вирджиния. Он был корреспондентом и ведущим CBS News и NBC News. В последнее время журналист работал главным ведущим для The History Channel. Кроме того, Мадд является лауреатом Премии Пибоди, Премии Джоан Шоренштейн за выдающиеся репортажи в Вашингтоне и имеет пять премий Эмми.
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В мире , CNN , CBS , телеканал NBC
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