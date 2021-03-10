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Финляндия готовится к строгому карантину из-за коронавируса 

Российская Газета 1 час назад
Финляндия готовится к строгому карантину из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан. Медики опасаются, что новые штаммы коронавируса распространяются слишком быстро.

"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", — говорится в заявлении института, которое цитирует крупнейшая в стране газета Helsingin Sanomat.

Интересно, что официальных заявлений на счет введения ограничений до сих пор не прозвучало. Издание отмечает, что никаких конкретных решений не принято. Но при этом государственное информагентство Финляндии STT сообщает, что финское правительство подготавливает законопроект, в соответствии с которым во время возможных ограничений на передвижение можно было бы выходить на прогулку только по одному или с членами своей семьи. Выход должен быть обусловлен веской причиной: дойти до работы, магазина, к врачу или на прогулку. Отмечается, что проект закона предусматривает введение ограничений на передвижение максимум на три недели.
Финские СМИ передают, что партии пока не достигли договоренностей по данному законопроекту и необходимости вводить ограничения на передвижение граждан.
Напомним, что в Финляндии с понедельника вступил в силу локдаун, который продлится три недели. В 15 регионах страны предприятия общественного питания работают только на вынос. На дистанционное обучение переведены школьники, ряд работников переведены на удаленную работу, отменены массовые мероприятия.
За все время пандемии в Финляндии зарегистрировано свыше 63 тысяч заболевших коронавирусом, умерло 776 человек.
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В мире , Финляндия
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