На Гавайях объявлен режим ЧС 

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Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причинённого наводнениями.

«Я только что подписал официальное объявление о чрезвычайной ситуации для штата Гавайи», — написал Игэ в своём Twitter.

I’ve just signed an emergency proclamation for the State of Hawai‘i after heavy rains and flooding caused extensive damage to both public and private property across the islands. (1/2) pic.twitter.com/IPiXBznuwh— Governor David Ige (@GovHawaii) March 10, 2021 Он отметил, что наводнения и сильные дожди нанесли серьёзный ущерб государственной и частной собственности на островах.

По его словам, данная мера позволит использовать государственные фонды для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим.