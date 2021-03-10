Латвия возобновила авиасообщение с Россией

Власти Латвии приняли решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, в том числе и с Россией . Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса страны.

«Правительство Латвии 9 марта приняло решение снять запрет на международные пассажирские авиаперелеты в третьи страны и из них», — отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что вылеты, включая чартерные, будут возобновлены с 17 марта. Это решение в ведомстве мотивировали тем, что соседние страны — Эстония и Литва — уже разрешил международные пассажирские перевозки и в сложившейся ситуации жители Латвии ездят в третьи страны транзитом.

«Такой способ передвижения снижает шансы на отслеживание путешественников для обеспечения мер эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.