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Москва

Страна ЕС возобновила авиасообщение с Россией 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Латвия возобновила авиасообщение с Россией
Фото: ТАСС
Власти Латвии приняли решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, в том числе и с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса страны.

«Правительство Латвии 9 марта приняло решение снять запрет на международные пассажирские авиаперелеты в третьи страны и из них», — отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что вылеты, включая чартерные, будут возобновлены с 17 марта. Это решение в ведомстве мотивировали тем, что соседние страны — Эстония и Литва — уже разрешил международные пассажирские перевозки и в сложившейся ситуации жители Латвии ездят в третьи страны транзитом.

«Такой способ передвижения снижает шансы на отслеживание путешественников для обеспечения мер эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.

Международные пассажирские перевозки в страны, не входящие в ЕС, были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
«Рамблер» писал, что ранее латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Поводом для решения стало высказывание Соловьёва в эфире ток-шоу на телеканале «Россия», когда он сравнил Адольфа Гитлера и учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексея Навального.
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В мире , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Минтранс РФ
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