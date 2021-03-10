Латвия возобновила авиасообщение с Россией

Власти Латвии приняли решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, в том числе и с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса страны.
«Правительство Латвии 9 марта приняло решение снять запрет на международные пассажирские авиаперелеты в третьи страны и из них», — отмечается в сообщении.
В министерстве пояснили, что вылеты, включая чартерные, будут возобновлены с 17 марта. Это решение в ведомстве мотивировали тем, что соседние страны — Эстония и Литва — уже разрешил международные пассажирские перевозки и в сложившейся ситуации жители Латвии ездят в третьи страны транзитом.
«Такой способ передвижения снижает шансы на отслеживание путешественников для обеспечения мер эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении.
Международные пассажирские перевозки в страны, не входящие в ЕС, были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
«Рамблер» писал, что ранее латвийские власти запретили российскому журналисту Владимиру Соловьёву посещение страны. Поводом для решения стало высказывание Соловьёва в эфире ток-шоу на телеканале «Россия», когда он сравнил Адольфа Гитлера и учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексея Навального.