В США проанализировали соперничество с КНР и Россией

Возобновление соперничества великих держав на мировой арене было названо в отчете исследовательской службы Конгресса США одним из факторов, оказавших наиболее серьезное влияние на развитие системы обороны США в последние годы. Опубликованный 4го марта документ говорит об акценте на соперничество с Китаем и Россией, при этом противодействие военным возможностям КНР названо главным приоритетом американского военного ведомства.
Авторы отчета, опубликованного на сайте института ВМС США (USNI), указывают, что прежние приоритеты — контртеррористические операции, действия на Ближнем Востоке, и другие, попавшие в центр внимания после террористической атаки 11 сентября 2001 года — потеряли актуальность, а новые ключевые темы так или иначе затрагивают соперничество с КНР и/или Россией. В числе этих тем были названы:
большая стратегия и геополитические основы соперничества великих держав как отправная точка обсуждения вопросов обороны США;
организационные изменения в Минобороны США;
ядерное оружие, ядерное сдерживание и контроль над ядерными вооружениями;
глобальное распределение развертывания вооруженных сил США;военный потенциал США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;
военный потенциал США и НАТО в Европе;
новые оперативные концепции военной службы;
возможности ведения так называемого высокотехнологичного неядерного конфликта;
поддержание превосходства США в технологиях обычных вооружений;
инновации и скорость разработки и развертывания американских систем вооружений;
мобилизационный потенциал для затяжного крупномасштабного конфликта;
безопасность цепочки поставок, означающая осведомленность и минимизацию зависимости основных военных систем от иностранных компонентов, комплектующих, материалов и программного обеспечения;
возможности противодействия так называемым «гибридным войнам» и «тактике серых зон».
Ключевым вопросом для Конгресса становится определение способов реагирования военного планирования на изменившуюся ситуацию, и то, каким образом нужно одобрить, отклонить или изменить предложенные новой администрацией Джо Байдена планы финансирования, стратегии и программы в новых условиях. Учитывая роль Конгресса США в определении направлений развития вооруженных сил, его решения могут иметь ключевое значение.
По мнению авторов отчета, эпоха "После холодной войны", характеризовавшаяся формированием однополярного мира с безраздельным доминированием США приблизилась к завершению после 2006-8 года и окончательно ушла в прошлое после 2014, когда "Китай, Россия и ряд других бросили вызов сложившемуся международному порядку под управлением США".
Отмечается, что возобновление соперничества великих держав констатировалось еще в национальной военной стратегии Барака Обамы, и было названо ключевым фактором в принятых при Дональде Трампе стратегии национальной безопасности от декабря 2017 года и национальной стратегии обороны от января 2018 года. Тогда же противодействие Китаю и его военным возможностям были обозначены как ключевой приоритет Минобороны США. Отчет анализирует ситуацию по всем названным темам и ставит вопросы, на которые должен ответить Конгресс США, определяя приоритеты военного строительства.
Ранее "Профиль" сообщил, что на саммите Североатлантического альянса в 2021 году планируется принять новую стратегическую концепцию НАТО, направленную на противостояние с Россией и КНР. Новая концепция заменит документ от 2010 года. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс должен стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия России и Китаю.