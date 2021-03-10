В США проанализировали соперничество с КНР и Россией

Возобновление соперничества великих держав на мировой арене было названо в отчете исследовательской службы Конгресса США одним из факторов, оказавших наиболее серьезное влияние на развитие системы обороны США в последние годы. Опубликованный 4го марта документ говорит об акценте на соперничество с Китаем Россией , при этом противодействие военным возможностям КНР названо главным приоритетом американского военного ведомства

Авторы отчета, опубликованного на сайте института ВМС США (USNI), указывают, что прежние приоритеты — контртеррористические операции, действия на Ближнем Востоке, и другие, попавшие в центр внимания после террористической атаки 11 сентября 2001 года — потеряли актуальность, а новые ключевые темы так или иначе затрагивают соперничество с КНР и/или Россией. В числе этих тем были названы:

большая стратегия и геополитические основы соперничества великих держав как отправная точка обсуждения вопросов обороны США;

организационные изменения в Минобороны США;

ядерное оружие, ядерное сдерживание и контроль над ядерными вооружениями;

глобальное распределение развертывания вооруженных сил США;военный потенциал США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;

военный потенциал США и НАТО в Европе;

новые оперативные концепции военной службы;

возможности ведения так называемого высокотехнологичного неядерного конфликта;

поддержание превосходства США в технологиях обычных вооружений;

инновации и скорость разработки и развертывания американских систем вооружений;

мобилизационный потенциал для затяжного крупномасштабного конфликта;

безопасность цепочки поставок, означающая осведомленность и минимизацию зависимости основных военных систем от иностранных компонентов, комплектующих, материалов и программного обеспечения;

возможности противодействия так называемым «гибридным войнам» и «тактике серых зон».

Ключевым вопросом для Конгресса становится определение способов реагирования военного планирования на изменившуюся ситуацию, и то, каким образом нужно одобрить, отклонить или изменить предложенные новой администрацией Джо Байдена планы финансирования, стратегии и программы в новых условиях. Учитывая роль Конгресса США в определении направлений развития вооруженных сил, его решения могут иметь ключевое значение.

По мнению авторов отчета, эпоха "После холодной войны", характеризовавшаяся формированием однополярного мира с безраздельным доминированием США приблизилась к завершению после 2006-8 года и окончательно ушла в прошлое после 2014, когда "Китай, Россия и ряд других бросили вызов сложившемуся международному порядку под управлением США".

Отмечается, что возобновление соперничества великих держав констатировалось еще в национальной военной стратегии Барака Обамы , и было названо ключевым фактором в принятых при Дональде Трампе стратегии национальной безопасности от декабря 2017 года и национальной стратегии обороны от января 2018 года. Тогда же противодействие Китаю и его военным возможностям были обозначены как ключевой приоритет Минобороны США. Отчет анализирует ситуацию по всем названным темам и ставит вопросы, на которые должен ответить Конгресс США, определяя приоритеты военного строительства.