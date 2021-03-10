Байден захотел лично посетить саммит НАТО в Брюсселе 

«Когда я разговаривал с президентом Байденом, он выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран, входящих в НАТО», — приводит слова Столтенберга ТАСС

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Байдена на саммите НАТО, который пройдет позже в этом году. Точная дата еще не выбрана отчасти из-за пандемии», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Думаю, важнейшим вопросом на саммите станет повестка для НАТО до 2030 года. Это включает в себя множество различных тем», — добавил Столтенберг. Как он отметил, «будут затронуты вопросы дальнейшего укрепления средств сдерживания и обороны» в Европе. По словам генсека, на саммите также обсудят «использование потенциальными противниками экономических и политических инструментов». Столтенберг констатировал, что в число тем войдет «сохранение технологического превосходства НАТО».

Генсек НАТО также сообщил, что намерен встретиться в среду со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри . «Мы сможем обсудить роль НАТО в поддержке его повестки противодействия изменению климата», — отметил Столтенберг.