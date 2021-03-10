«В феврале мы направили доклад в Конгресс (касающийся рестрикций в отношении участников проекта строительства), следующий доклад будет в мае. Мы не комментируем контакты с Конгрессом. Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток — 2». Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой. Это плохая сделка, которая разделяет Европу», — приводит ТАСС ответ главы пресс-службы Госдепа США на вопрос, касающийся просьбы ряда американских конгрессменов в адрес госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация Джо Байдена не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.