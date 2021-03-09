В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V»

Зимбабве выдали разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в министерстве информации страны.

Также власти Зимбабве одобрили применение препаратов Sinopharm, Sinovac и Covaxin, сообщает РИА Новости

Напомним, «Спутник V» одобрен более чем в 40 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.