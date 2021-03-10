В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V»

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Зимбабве медицинский регулятор выдал разрешение на экстренное применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости» со ссылкой на местное Министерство информации.

Как отмечается, помимо препарата, произведенного Институтом имени Гамалеи, Управление по контролю за лекарственными препаратами африканского государства выдало разрешение на использование вакцин из КНР Sinopharm и Sinovac, а также индийской Covaxin.

Таким образом, применение вакцины «Спутник V» одобрено уже более чем в 40 государствах мира.