В Белоруссии сообщили о предотвращении крупных терактов

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране планировались теракты с угрозой гибели большого количества людей.

Они готовились в отношении государственных объектов и ряда должностных лиц, передает «Интерфакс»

По его словам, недавно на территории страны был обнаружен тайник с десятками килограммов тротила, большим количеством пластида и взрывных устройств, которые могли быть использованы для дестабилизации ситуации в республике.