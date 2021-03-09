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Глава КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении крупных терактов 

BFM.RU и ещё 5 32 минуты назад
В Белоруссии сообщили о предотвращении крупных терактов
Фото: РИА Новости
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране планировались теракты с угрозой гибели большого количества людей.
Они готовились в отношении государственных объектов и ряда должностных лиц, передает «Интерфакс».
По его словам, недавно на территории страны был обнаружен тайник с десятками килограммов тротила, большим количеством пластида и взрывных устройств, которые могли быть использованы для дестабилизации ситуации в республике.
Тартель заверил, что правоохранительные органы принимают все меры для предотвращения негативного развития событий.
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В мире , КГБ РБ , МВД , Интерфакс
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