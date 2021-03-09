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Более половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
60% врачей на Украине отказались от индийской вакцины
Фото: Reuters
На Украине более половины врачей, контактирующих с коронавирусными пациентами, отказались вакцинироваться. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По его словам, всего около 40 процентов медиков согласились на вакцинацию. Он пояснил, что врачи объяснили свой отказ рядом причин: одни заявили, что уже переболели COVID-19, другие решили подождать и «посмотреть на действие вакцины».
При этом Стапанов указал, что «практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели».
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Позже президент республики Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном», уточнив, что это мнение не его, а врача.
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В мире , Петр Порошенко , Максим Степанов , Индия
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