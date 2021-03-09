60% врачей на Украине отказались от индийской вакцины

На Украине более половины врачей, контактирующих с коронавирусными пациентами, отказались вакцинироваться. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов

По его словам, всего около 40 процентов медиков согласились на вакцинацию. Он пояснил, что врачи объяснили свой отказ рядом причин: одни заявили, что уже переболели COVID-19, другие решили подождать и «посмотреть на действие вакцины».

При этом Стапанов указал, что «практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели».