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Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну 

Профиль и ещё 2 14 минут назад
Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну
Фото: ©Хайк Багдасарян/Photolure/ТАСС
Оппозиционные силы в Армении готовы разблокировать входы в здание парламента, если туда прибудет премьер-министр страны Никол Пашинян. Оппозиция в таком случае объявит об отставке и досрочных парламентских выборах.
Протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян. Они установили там дополнительные палатки.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 по московскому времени) придет в Нацсобрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — приводит РИА Новости слова одного из руководителей протестного движения Ишхана Сагателяна.

Ранее "Профиль" писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что готов в этом году провести внеочередные парламентские выборы в стране. При этом он уточнил, что оппозиция должна согласиться с определенными условиями по этому вопросу. Для их обсуждения политик готов встретиться с оппозиционерами.
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Комментарии
В мире , Никол Пашинян , РИА Новости , Армения , Ереван
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