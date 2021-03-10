Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну 

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 по московскому времени) придет в Нацсобрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — приводит РИА Новости слова одного из руководителей протестного движения Ишхана Сагателяна.