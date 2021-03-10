Оппозиция в Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну 

Оппозиционные силы в Армении готовы разблокировать входы в здание парламента, если туда прибудет премьер-министр страны Никол Пашинян. Оппозиция в таком случае объявит об отставке и досрочных парламентских выборах.
Протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян. Они установили там дополнительные палатки.
"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 по московскому времени) придет в Нацсобрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", — приводит РИА Новости слова одного из руководителей протестного движения Ишхана Сагателяна.
Ранее "Профиль" писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что готов в этом году провести внеочередные парламентские выборы в стране. При этом он уточнил, что оппозиция должна согласиться с определенными условиями по этому вопросу. Для их обсуждения политик готов встретиться с оппозиционерами.