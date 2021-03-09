Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 

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Украина одобрила примирение вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, сообщают «Известия».

Украинская фармкомпания «Лекхим» заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины на Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке. Первые 700 тысяч доз вакцины должны поставить уже в этом месяце.

В феврале на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, 500 тысяч доз препарата уже поставлены в страну.

При этом сами украинские медики вакцинироваться британской вакциной отказываются, ссылаясь на ее низкое качество.