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Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 16 часов назад
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Фото: nsn.fm
Украина одобрила примирение вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, сообщают «Известия».
Украинская фармкомпания «Лекхим» заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины на Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке. Первые 700 тысяч доз вакцины должны поставить уже в этом месяце.
В феврале на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, 500 тысяч доз препарата уже поставлены в страну.
При этом сами украинские медики вакцинироваться британской вакциной отказываются, ссылаясь на ее низкое качество.
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В мире , газета "Известия"
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