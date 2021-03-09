Пока вы не уснули: Россия решила судьбу единой армии с Белоруссией 

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США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

Рамблер

Нед Прайс. Разведывательные службы России распространяют дезинформацию об одобренных в США вакцинах против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Государственного департамента США

Некоторое время назад издание The Wall Street Journal сообщило, что российская разведка распространяет дезинформацию о разработанных на Западе вакцинах, чтобы подорвать уверенность в их безопасности.

Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией

Необходимости создания единой армии России и Белоруссии на сегодняшний момент нет. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев , пишет РИА Новости.

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — пояснил дипломат в эфире телеканала РБК.

Турецкие дроны провели массовую атаку на «Панцирь»

Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Об этом стало известно изданию Soha.

По данным издания, в атаке против ЗРПК были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников. Они выпустили несколько десятков ракет по комплексу, развернутому в сирийской провинции Идлиб, однако уничтожить «Панцирь» им не удалось.

Букингемский дворец ответит на интервью Меган Маркл

Рамблер

В Букингемском дворце готовят ответ на интервью принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл, в котором супруги обвинили королевскую семью в расизме. Об этом сообщает The Times.

Представители королевской семьи еще вчера были готовы выпустить заявление, чтобы снизить напряженность, но королева Елизавета II не одобрила его текст. По данным газеты, королева сказала, что ей нужно больше времени, чтобы обдумать и сформулировать ответ.

Песков прокомментировал сравнение "Спутника V" c "русской рулеткой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректными и досадными слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой".

"Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность", — заявил Песков журналистам во вторник.

В Турции вынесли приговор по делу посла Карлова

Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова.

Пятеро из 28 обвиняемых оправдали. Шесть человек приговорили к тюремному заключению сроком от пяти до девяти лет. Еще пять обвиняемых турецкий суд приговорил к пожизненному заключению.

Переброска украинских танков в Донбасс попала на видео

Киев укрепляет свои позиции в районе границ ДНР и ЛНР. По информации военных обозревателей, в Донбасс были переброшена дополнительная партия украинской бронетехники.

«Переброска боевых танков и других бронемашин ВС Украины в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе», — говорится под опубликованной в telegram-канале «Военный обозреватель».

Собаку Байдена увезли из Белого дома из-за агрессии

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена на прошлой неделе вернулись из Белого дома в дом семьи Байдена в штате Делавэр, что связано с агрессивным поведением одного из животных.

Виной всему стал некий «инцидент с укусом»: овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома.

Семья погибла в провалившемся под лед автомобиле

Автомобиль провалился под лед на реке Раздольная в Приморском крае. Погибли двое взрослые и трое детей, заявила сегодня прокуратура региона.

По данным ведомства, трагедия произошла недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.

Европу предупредили об истощении хранилищ газа

Европе нужно будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой, говорится в сообщении Газпрома

«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», — отмечается в сообщении.

Воровской империи предрекли крах

Нарушение воровских принципов и ужесточение законодательства в сфере борьбы с оргпреступностью в конечном итоге приведут к полному исчезновению в стране криминальных авторитетов. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился криминалист, полковник милиции в отставке Михаил Игнатов

«По большому счету, со временем институт воров в законе просто сойдет на нет. Понятия сейчас уже мало кто соблюдает. Да и благодаря принятию в уголовный кодекс новой статьи «За занятие высшего положения в преступной иерархии», этот институт полностью отомрет», — заявил Игнатов.

США пригрозили Египту санкциями за планы купить у России Су-35

Википедия

США пригрозили Египту санкционным давлением в связи с планами страны купить у России партию истребителей Су-35. Об этом заявил в телефонном звонке египетскому министру иностранных дел Самеху Шухри госсекретарь США Энтони Блинкен , передает Al Jazeera.

Как пояснили эксперты издания, Каир договорился с Москвой, чтобы диверсифицировать источники своих вооружений. Однако сделка может быть заморожена под давлением Вашингтона: Египет сейчас является партнером США и получает от него 1,3 миллиарда долларов военной помощи ежегодно.

Умерла писательница Татьяна Полякова

Во Владимире на 62-м году жизни умерла автор детективов Татьяна Полякова.

Менеджер Поляковой Валерия Сергеева рассказала, что последние несколько лет писательница боролась с онкологическим заболеванием.