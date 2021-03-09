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Еще двум польским дипломатам предложили покинуть Белоруссию

Газета.Ruиещё 7
9 марта 2021
Власти Белоруссии предложили руководителю и консулу Генерального консульства Польши покинуть республику. Об этом пишет BelTA со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
Белоруссия выслала двух польских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — заявили в белорусском МИД.
Подчеркивается, что решение было принято из-за «чрезмерного, ассиметричного и деструктивного ответа Польши» на высылку своего дипломата.
Ранее стало известно, что Варшава вышлет белорусского дипломата в ответ на действия Минска.
МИД Белоруссии попросил польского консула покинуть республику из-за грубых нарушений Венской конвенции. Как отмечалось, дипломат поучаствовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами.
В мире,МИД,Польша,Беларусь,
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