Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Первый премьер-министр ДНР собрался в Госдуму 

Lenta.ru 49 минут назад
Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай собрался баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом он рассказал Telegram-каналу издания НСН.

«Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ», — сказал он. По его словам, добровольцы должны идти во власть разных уровней: от районной до федеральной. Бородай добавил, что решение участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021-го было принято год назад.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила, что голосование продлится три дня.
Экс-командира ДНР обвинили в попытке переворота в Абхазии
Бородай занимал должность председателя Совета министров ДНР с 16 мая по 7 августа 2014 года, с 8 августа по 20 октября 2014 года занимал должность заместителя главы Совета. В настоящее время — глава «Союза добровольцев Донбасса».
В марте 2020 года представителем российских органов власти стал бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников. Его назначили главой города Элиста (Калмыкия). Назначение Трапезникова вызвало многочисленные протесты. Митингующие потребовали его отставки. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике. В ходе выступлений они обращались к нему на украинском языке и устраивали молебен об отставке бывшего главы ДНР с новой должности.
Последние новости
Курс евро рухнул Курс евро рухнул Зеленский захотел лично встретиться с Путиным Зеленский захотел лично встретиться с Путиным В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
Комментарии 149
В мире , Видео , Элла Памфилова , Александр Бородай , Центризбирком России , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
00:28
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
Происшествия Новости Москвы
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
01:31
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
Происшествия
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
00:48
10 человек упали с балкона во время драки со священниками
Происшествия В мире
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
00:16
Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение