Первый премьер-министр ДНР собрался в Госдуму 

«Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ», — сказал он. По его словам, добровольцы должны идти во власть разных уровней: от районной до федеральной. Бородай добавил, что решение участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021-го было принято год назад.